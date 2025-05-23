О мероприятии

Разгон большевистскими диктаторами Учредительного Собрания и последовавший за этим Брестский мир и продразверстка породили широкомасштабную Гражданскую войну в России. Перед лицом этих вызовов огромная, но внутренне непрочная Партия социалистов-революционеров рассыпалась на осколки. Примкнуть к большевикам? Условно поддерживать их перед лицом Белой контрреволюции? Или начать борьбу на оба фронта под лозунгом «Третьей силы»? Правительство Комуча на Волге, Уфимская Директория, партизанские движения Сибири, грандиозное антоновское восстание на Тамбовщине проходили под лозунгами ПСР. И всё же партия проиграла, оказалась репрессированной или заброшенной в эмиграцию. О Процессе над ПСР в 1922 году (прототипе всех последующих публичных процессов над оппонентами тоталитаризма), о сопротивлении эсеров в Соловецком лагере, о последних подпольных кружках 1920-х годов и об угасании эсеровской эмиграции (вплоть до 1950-х), о «конструктивном социализме» Виктора Чернова и осмыслении опыта поражений расскажет кандидат философских наук Рябов Петр Владимирович.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 16:00 Купить