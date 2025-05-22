Слушатели узнают про работу над трехмерной моделью гробницы Нефертари в Долине цариц.

О мероприятии

Скальная усыпальница царицы Нефертари, Великой супруги Рамсеса II (XIX династия), – самая известная гробница в Долине цариц. Она была обнаружена итальянским археологом Эрнесто Скиапарелли в 1904 году. Свой статус гробница приобрела благодаря прекрасной сохранности и качеству росписей. Создание трехмерного образа усыпальницы является важным шагом в сторону защиты самого памятника, доступ в который сегодня сильно ограничен из-за опасения утраты уникального декора.

Специалист в области 3D-графики Андрей Плаксин расскажет про историю своей работы над трехмерной моделью гробницы Нефертари в Долине цариц, использованные технологии и методы, а также продемонстрирует полученные за минувшие годы результаты

Расписание ул.Рождественка, 12 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация