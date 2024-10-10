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В NASA «с нетерпением» ожидают следующего испытательного полета Starship

Пока инженеры SpaceX проводят последние приготовления к испытательному полету Starship, представители NASA внимательно следят за подготовкой транспортной системы, ожидая, когда компания Илона Маска достигнет следующих этапов в разработке версии корабля для посадки на Луну.

Транспортная система Starship / © SpaceX

SpaceX готовится запустить Starship в пятый комплексный испытательный полет уже 13 октября, ожидая одобрения регулирующих органов. Миссия будет похожа на четвертый полет в июне. Основной целью станет попытка вернуть ускоритель Super Heavy на стартовую площадку и захватить его «руками» башни обслуживания, а также выполнить повторный вход в атмосферу и приводнение корабля Starship в Индийском океане, как это было во время предыдущего теста.

Выступая 9 октября на заседании Совета по аэронавтике и космической инженерии Национальной академии наук, исполняющая обязанности заместителя помощника администратора в управлении исследований NASA Лори Глэйз заявила, что агентство «с нетерпением ждет» полета Starship.

Интерес NASA к Starship связан с использованием корабля в качестве лунного посадочного модуля для программы Human Landing System (HLS). При этом посадочный модуль планируют использовать в миссии «Артемида III», которая намечена на конец нынешнего десятилетия.