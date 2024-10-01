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Американцы обвинили российского летчика в непрофессионализме

Командование Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) опубликовало видео, на котором самолеты F-16C Восемнадцатого истребительного авиационного полка выполняют перехват пары российских Ту-95МС и истребителей их сопровождения Су-35 у берегов Аляски.

Су-35 приближается к американскому истребителю / © NORAD

Видео, опубликованное NORAD и снятое 360-градусной камерой в кабине F-16, показывает, как Су-35 на очень близком расстоянии пересек траекторию полета американского истребителя.

Су-35 приближается к американскому истребителю / © NORAD

«Самолеты NORAD 23 сентября 2024 года совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергло опасности всех», — заявил генерал ВВС США Грегори Гийо.

Су-35 пересекает траекторию полета американского истребителя / © NORAD

Отметим, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство.