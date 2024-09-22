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Новые спутники Starlink ухудшили наблюдения астрономов сильнее, чем их предшественники
Исследователи из Нидерландского радиоастрономического института ASTRON раскритиковали новое поколение интернет-спутников SpaceX.
В новой статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, директор Радиоастрономического института Астрон Джессика и ее коллеги сообщили, что новое поколение аппаратов Starlink создает в 30 раз больше радиопомех, чем их предшественники.
Ученые опасаются, что в скором времени сигналы спутников могут просто «ослепить» радиотелескопы и остановить все исследования.
Астрофизики впервые обнаружили мощные плазменные потоки, которые вырываются из окрестностей сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии примерно 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Зафиксировать рекордные джеты удалось с помощью радиотелескопа LOFAR (International LOw-Frequency ARray) в Нидерландах.
Для качества цифровой фонограммы существуют определенные нормативы, но в процессе ее создания возникает проблема: один из самых важных регламентов на нелинейные искажения задается не во всем диапазоне передаваемых уровней, а только для номинального (максимального) значения. Ученые МТУСИ показали, что на тихих звуках коэффициент гармоник для существующих аналого-цифровых преобразователей вместо нормируемых 1-2 процентов достигает 30. Примечательно, что искажения тихих звуков более заметны, чем громких, а ведь неизвестно, с какой громкостью будет прослушиваться фонограмма.
Армения не вчера впервые испытала проблемы с энергетикой: все началось с остановки Мецаморской АЭС после землетрясения 1988 года. Недавно премьер-министр Армении заявил, что принял стратегическое решение — построить модульную АЭС. При этом обсуждают варианты с технологиями США, России и Южной Кореи. Но есть нюанс: реальными возможностями в этой области обладает только один из игроков.
Астрофизики впервые обнаружили мощные плазменные потоки, которые вырываются из окрестностей сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии примерно 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Зафиксировать рекордные джеты удалось с помощью радиотелескопа LOFAR (International LOw-Frequency ARray) в Нидерландах.
Для качества цифровой фонограммы существуют определенные нормативы, но в процессе ее создания возникает проблема: один из самых важных регламентов на нелинейные искажения задается не во всем диапазоне передаваемых уровней, а только для номинального (максимального) значения. Ученые МТУСИ показали, что на тихих звуках коэффициент гармоник для существующих аналого-цифровых преобразователей вместо нормируемых 1-2 процентов достигает 30. Примечательно, что искажения тихих звуков более заметны, чем громких, а ведь неизвестно, с какой громкостью будет прослушиваться фонограмма.
Армения не вчера впервые испытала проблемы с энергетикой: все началось с остановки Мецаморской АЭС после землетрясения 1988 года. Недавно премьер-министр Армении заявил, что принял стратегическое решение — построить модульную АЭС. При этом обсуждают варианты с технологиями США, России и Южной Кореи. Но есть нюанс: реальными возможностями в этой области обладает только один из игроков.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
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