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Новые спутники Starlink ухудшили наблюдения астрономов сильнее, чем их предшественники

Спутники Starlink в ночном небе / © Getty Images

В новой статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, директор Радиоастрономического института Астрон Джессика и ее коллеги сообщили, что новое поколение аппаратов Starlink создает в 30 раз больше радиопомех, чем их предшественники.

Ученые опасаются, что в скором времени сигналы спутников могут просто «ослепить» радиотелескопы и остановить все исследования.