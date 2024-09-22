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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
12 минут назад
Рейтинг: +918
Посты: 1781

Новые спутники Starlink ухудшили наблюдения астрономов сильнее, чем их предшественники

Исследователи из Нидерландского радиоастрономического института ASTRON раскритиковали новое поколение интернет-спутников SpaceX.

Сообщество
# Starlink
# астрономия
# космос
Спутники Starlink в ночном небе / © Getty Images 
Спутники Starlink в ночном небе / © Getty Images 

В новой статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, директор Радиоастрономического института Астрон Джессика и ее коллеги сообщили, что новое поколение аппаратов Starlink создает в 30 раз больше радиопомех, чем их предшественники.

Ученые опасаются, что в скором времени сигналы спутников могут просто «ослепить» радиотелескопы и остановить все исследования.

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# джеты
# космические телескопы
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Астрофизики впервые обнаружили мощные плазменные потоки, которые вырываются из окрестностей сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии примерно 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Зафиксировать рекордные джеты удалось с помощью радиотелескопа LOFAR (International LOw-Frequency ARray) в Нидерландах.

Астрономия
# джеты
# космические телескопы
# раняя вселенная
# Черные дыры
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МТУСИ

В МТУСИ выяснили, почему меломаны предпочитают аналоговое звучание

Для качества цифровой фонограммы существуют определенные нормативы, но в процессе ее создания возникает проблема: один из самых важных регламентов на нелинейные искажения задается не во всем диапазоне передаваемых уровней, а только для номинального (максимального) значения. Ученые МТУСИ показали, что на тихих звуках коэффициент гармоник для существующих аналого-цифровых преобразователей вместо нормируемых 1-2 процентов достигает 30. Примечательно, что искажения тихих звуков более заметны, чем громких, а ведь неизвестно, с какой громкостью будет прослушиваться фонограмма.

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# Австралия
# Золото
# кварц
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# самородки
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История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
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Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
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Иван Колупаев
1 час назад
Maxim, китайцы как-нибудь сами разберутся, не? Не очень-то США стремится сотрудничать с Китаем в передовых отраслях - трясутся что те у них украдут

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Vlad Ok
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4 часа назад
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Николай К
4 часа назад
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Роскосмос и Китай хотят разместить на Луне ядерный реактор. Как они собираются отводить тепло?Роскосмос и Китай хотят разместить на Луне ядерный реактор. Как они собираются отводить тепло?

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Иван, ну, не совсем "теперь ставят". С момента начала последней заварухи с взятием заложников организацией ХАМАС 7 октября 2023. Тогда ЦАХАЛ очень

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Vlad Ok
11 часов назад
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Kostik Kit
12 часов назад
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enli
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