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Индия одобрила крупнейшее обновление своей космической программы

Кабинет министров под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди 18 сентября одобрил ряд космических проектов. В их числе — миссия «Чандраян-4», предполагающая возвращение образцов лунного грунта на Землю; создание первого модуля индийской космической станции и запуск аппарата для исследования Венеры.

Индийская ракета с миссией «Чандраян-3» стартует из Космического центра имени Сатиша Дхавана / © ISRO

В рамках амбициозного проекта «Чандраян-4» задействуют две одноразовые ракеты LVM 3. Они по отдельности запустят космические аппараты, которые выполнят прилунение, взятие проб грунта, взлет с поверхности Луны, стыковку и расстыковку в космосе, а также доставку грунта на Землю. Сложность миссии обеспечит основополагающие технологии и возможности для достижения важной цели — отправки гаганавтов на поверхность естественного спутника Земли примерно к 2040 году.

Индийская организация космических исследований (ISRO) также пытается получить одобрение на совместный с Японией запуск аппарата на южный полюс Луны. Миссия, ранее известная как Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX), теперь называется «Чандраян-5».

Кроме того, в заявлении кабинета министров указано, что ISRO должна разработать и отправить в космос аппарат Venus Orbiter Mission (VOM) для изучения атмосферы Венеры. Запуск наметили на март 2028 года.

Но и это не все: кабинет министров увеличил бюджет программы пилотируемых космических полетов Gaganyaan, одобрив создание первого модуля индийской космической станции Bharatiya Antariksh (BAS-1). Еще правительство Моди одобрило разработку многоразовой ракеты-носителя нового поколения (NGLV).