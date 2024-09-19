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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
36 минут назад
Рейтинг: +312
Посты: 468

Объявлены победители фотопремии Natural Landscape Photography Awards 2024

Жюри ежегодной премии за лучшую фотографию природных ландшафтов (Natural Landscape Photography Awards) назвало победителей своего четвертого конкурса. В этом году в нем участвовали 1134 фотографа из 59 стран.

Сообщество
# природа
# фотографии
Фотограф года: березы после шторма в Торонто, Канада / © Andrew Mielzynski
Фотограф года: березы после шторма в Торонто, Канада / © Andrew Mielzynski
Победитель в категории «Ночной пейзаж» / © Niall McLaughlin
Победитель в категории «Ночной пейзаж» / © Niall McLaughlin
Победитель в категории «Горы» / © Jurre Jan de Wit
Победитель в категории «Горы» / © Jurre Jan de Wit
Победитель в категории «Дикая природа» / © David Kingham
Победитель в категории «Дикая природа» / © David Kingham
Победитель в категории «Абстракция и детали» / © Scott Oller
Победитель в категории «Абстракция и детали» / © Scott Oller
Победитель в категории «Извержения вулканов» / © Thomas Spinner
Победитель в категории «Извержения вулканов» / © Thomas Spinner
Победитель в категории «Общие места» / © Anil Sud
Победитель в категории «Общие места» / © Anil Sud
Победитель в категории «Экология» / © Felix Roeser
Победитель в категории «Экология» / © Felix Roeser
Победитель в категории «Водные миры» / © Philipp Jakesch
Победитель в категории «Водные миры» / © Philipp Jakesch
Победитель в категории «Белое и черное» / © Mark Ditcham
Победитель в категории «Белое и черное» / © Mark Ditcham
Победитель в категории «Аэрофотосъемка» / © William Patino
Победитель в категории «Аэрофотосъемка» / © William Patino
Победитель в категории «Сокровенный пейзаж» / © Brent Clark
Победитель в категории «Сокровенный пейзаж» / © Brent Clark
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