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Ступень американской ракеты превратилась в космический мусор за 16 минут
Компания Slingshot Aerospace, занимающаяся отслеживанием объектов на орбите с помощью своей сети телескопов, сообщила, что Centaur — верхняя ступень американской тяжелой ракеты Atlas V, оставшаяся на геостационарной переходной орбите после запуска метеорологического спутника GOES 18 в марте 2018 года — развалилась, превратившись в облако космического мусора.
По данным Slingshot Aerospace, на одном из снимков, сделанных 6 сентября, ступень выглядела целой, тогда как на другом, полученном 16 минут спустя, на ее месте зафиксировали облако более чем из 40 фрагментов. Это четвертый случай разрушения верхней ступени Centaur с 2018 года.
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