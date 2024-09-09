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Патентные заявки раскрыли новую технологию Tesla

Рендер домашней беспроводной зарядной станции ​​для электромобилей Tesla / © Tesla

Проблема, которую решает беспроводная зарядка, незначительна, но она устраняет необходимость подключать электромобиль к сети. Тем не менее Tesla ранее сообщала об автоматизации этой задачи, которая также стоит на пути к технологии беспилотного вождения. Если бы автомобили могли ездить сами, для них имело бы смысл иметь возможность заряжаться без необходимости подключения к сети со стороны человеком. Хотя на протяжении многих лет Tesla отдавала предпочтение автоматизированной роботизированной руке вместо беспроводной зарядки для выполнения этой задачи, в последнее время ситуация изменилась.

В прошлом году компания Илона Маска показала рендер новой беспроводной домашней зарядной станции, но автопроизводитель не комментировал ситуацию, кроме публикации рендера в рамках презентации.

Изображение из патентной заявки Tesla / © Tesla

Однако на изображении довольно четко видна беспроводная зарядная станция, а теперь международные патентные ведомства сообщили, что Tesla подала заявки на четыре новых патента, связанных с беспроводной зарядкой.

Пока не ясно, когда Tesla планирует представить свою технологию беспроводной зарядки, но неудивительно, если она появится на презентации Robotaxi в следующем месяце, поскольку эта технология уже связана с беспилотными автомобилями, позволяя им заряжаться самостоятельно, без необходимости подключения к сети со стороны пользователя.