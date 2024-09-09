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Олег Гончар
Олег Гончар
8 минут назад
Рейтинг: +608
Посты: 1603

Патентные заявки раскрыли новую технологию Tesla

Компания Илона Маска подала несколько новых патентных заявок, которые дали представление о будущей домашней беспроводной зарядной станции ​​для электромобилей Tesla.

Сообщество
# Tesla
# технологии
# электромобили
Рендер домашней беспроводной зарядной станции ​​для электромобилей Tesla / © Tesla
Рендер домашней беспроводной зарядной станции ​​для электромобилей Tesla / © Tesla

Проблема, которую решает беспроводная зарядка, незначительна, но она устраняет необходимость подключать электромобиль к сети. Тем не менее Tesla ранее сообщала об автоматизации этой задачи, которая также стоит на пути к технологии беспилотного вождения. Если бы автомобили могли ездить сами, для них имело бы смысл иметь возможность заряжаться без необходимости подключения к сети со стороны человеком. Хотя на протяжении многих лет Tesla отдавала предпочтение автоматизированной роботизированной руке вместо беспроводной зарядки для выполнения этой задачи, в последнее время ситуация изменилась.

В прошлом году компания Илона Маска показала рендер новой беспроводной домашней зарядной станции, но автопроизводитель не комментировал ситуацию, кроме публикации рендера в рамках презентации.

Изображение из патентной заявки Tesla / © Tesla
Изображение из патентной заявки Tesla / © Tesla

Однако на изображении довольно четко видна беспроводная зарядная станция, а теперь международные патентные ведомства сообщили, что Tesla подала заявки на четыре новых патента, связанных с беспроводной зарядкой.

Пока не ясно, когда Tesla планирует представить свою технологию беспроводной зарядки, но неудивительно, если она появится на презентации Robotaxi в следующем месяце, поскольку эта технология уже связана с беспилотными автомобилями, позволяя им заряжаться самостоятельно, без необходимости подключения к сети со стороны пользователя.

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У пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусовУ пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусов

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У пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусовУ пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусов

Иван Колупаев
1 день назад
Зависит от материала подошвы. Полиуретан легко стирается. У меня есть пара кроссовок которые протерлись именно насквозь. А в остальном

Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? 

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Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? 

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