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Маск сообщил, когда первый Starship полетит к Марсу

Starship на «Звездной базе» SpaceX в Техасе / © SpaceX

Первые корабли Starship отправятся к Марсу в беспилотном режиме уже через два года, когда откроется следующее окно для пусков к Красной планете. Целью станет проверка надежности посадки и всех систем корабля.

Если миссия пройдет успешно и будет доказана надежность Starship, то первые пилотируемые полеты на Марс состоятся через четыре-восемь лет после беспилотных. Затем частота запусков будет расти экспоненциально, чтобы построить на Красной планете самодостаточный город примерно за 20 лет.

Также Маск подчеркнул, что создание города на Марсе и поддержание его жизнеспособности зависят от стоимости тонны груза, доставленного туда. Сегодня она составляет около одного миллиарда долларов США. Если снизить до 100 тысяч долларов, то создание марсианской колонии может быстрее стать реальностью.