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Спутниковые снимки показали прогресс строительства новой столицы Египта
Известный своей величественной архитектурой и объектами культурного наследия Каир имеет богатую историю, уходящую корнями в X век нашей эры. Однако долгое пребывание города в качестве столицы Египта подходит к концу. Как это уже не раз случалось в прошлом страны, резиденция правительства переезжает, на этот раз в совершенно новый город, построенный в пустыне в 45 километрах к востоку от Каира.
В 2015 году, учитывая различные проблемы, с которыми столкнулся Каир — загрязнение, перенаселение и перегруженность города, правительство страны решило, что построит и переедет в так называемую Новую административную столицу (город пока не имеет официального названия). Новый город в конечном итоге займет площадь, примерно равную Сингапуру. Он рассчитан на размещение более шести миллионов жителей.
По состоянию на сегодняшний день, в новый город уже переехало более 1500 семей, а к концу года ожидается, что их число достигнет 10 000. В честь этого знаменательного события стоит взглянуть на снимки новой столицы, которые были получены аппаратами NASA Landsat 8 и Landsat 9 в августе 2017 года и августе 2024 года соответственно.
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Священный костер инквизиции, который, как известно, излечивает любые амбиции, — лишь малая часть интернет-мемов, посвященных охоте на ведьм. Они основаны на мифах. Чтобы развеять их и узнать причины, по которым инквизиция вообще взялась за колдунов, сыграл ли в этом какую-то роль знаменитый трактат «Молот ведьм» «брата Генриха» Инститориса из доминиканского ордена, сколько мужчин сожгли на кострах, с помощью чего проводили пытки, действительно ли конфликтующие соседи доносили друг на друга и при чем здесь концепция «общего врага», Naked Science обратился к историку-медиевисту, специалисту по средневековой демонологии и автору книги «Инквизиция, ересь и колдовство. Молот ведьм» Григорию Бакусу.
Хочется пить, мыться, поливать теплицу и улетать потом домой? Просто добавь жару! Новая методика, предложенная китайскими учеными, позволит добывать жизненно важную жидкость прямо из лунного грунта, даже если концентрация воды в нем минимальна. Ее эффективность успешно проверили на образцах реголита, которые удалось получить в рамках миссии «Чанъэ-5».
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