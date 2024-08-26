Спутниковые снимки показали прогресс строительства новой столицы Египта

Известный своей величественной архитектурой и объектами культурного наследия Каир имеет богатую историю, уходящую корнями в X век нашей эры. Однако долгое пребывание города в качестве столицы Египта подходит к концу. Как это уже не раз случалось в прошлом страны, резиденция правительства переезжает, на этот раз в совершенно новый город, построенный в пустыне в 45 километрах к востоку от Каира.

Рост Каира и прогресс строительства новой столицы Египта / © NASA

В 2015 году, учитывая различные проблемы, с которыми столкнулся Каир — загрязнение, перенаселение и перегруженность города, правительство страны решило, что построит и переедет в так называемую Новую административную столицу (город пока не имеет официального названия). Новый город в конечном итоге займет площадь, примерно равную Сингапуру. Он рассчитан на размещение более шести миллионов жителей.

Строительство новой столицы Египта, снимок сделан в августе 2017 года / © NASA

По состоянию на сегодняшний день, в новый город уже переехало более 1500 семей, а к концу года ожидается, что их число достигнет 10 000. В честь этого знаменательного события стоит взглянуть на снимки новой столицы, которые были получены аппаратами NASA Landsat 8 и Landsat 9 в августе 2017 года и августе 2024 года соответственно.

Строительство новой столицы Египта, снимок сделан в августе 2024 года / © NASA