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В Австралии построят самую большую в мире солнечную электростанцию

Правительство Австралии 21 августа одобрило создание новой промышленной солнечной электростанции. Она появится на севере страны и будет генерировать до 20 гигаватт-часов электроэнергии ежегодно. Этого хватит для обеспечения потребности в электроэнергии трех миллионов домов.

Поля солнечных панелей / © AFP

Солнечную электростанцию площадью 12 тысяч гектаров соединят с Сингапуром: через подводный кабель туда планируют поставлять до двух гигаватт-часов электроэнергии в год, что удовлетворит примерно 15% потребностей города-государства.

Ожидается, что производство электроэнергии начнется в 2030 году.