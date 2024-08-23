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Астрофотограф запечатлел «покрытие» Сатурна Луной

Покрытие Сатурна Луной, 21 августа 2024 года / © Josh Dury

Многие любители астрономии из стран Латинской Америки, Африки и Европы могли наблюдать, как почти полная яркая Луна проходит перед Сатурном, закрывая его собой.

Хотя подобные явления, во время которых (с точки зрения наблюдателя из определенной точки) одно небесное тело проходит перед другим, заслоняя его полностью или частично, происходят несколько раз в год, они редко бывают настолько зрелищными.

Покрытие Сатурна Луной, 21 августа 2024 года / © Josh Dury