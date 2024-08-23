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Астрофотограф запечатлел «покрытие» Сатурна Луной
Британский фотограф Джош Дьюри (Josh Dury) смог запечатлеть красивое астрономическое событие — «покрытие» Сатурна Луной, которое произошло 21 августа 2024 года.
Многие любители астрономии из стран Латинской Америки, Африки и Европы могли наблюдать, как почти полная яркая Луна проходит перед Сатурном, закрывая его собой.
Хотя подобные явления, во время которых (с точки зрения наблюдателя из определенной точки) одно небесное тело проходит перед другим, заслоняя его полностью или частично, происходят несколько раз в год, они редко бывают настолько зрелищными.
Нам сложно «расшифровать» историю формирования и миграции планетных систем, потому что большинство из них рано или поздно по тем или иным причинам теряют «равновесие» и сбиваются с ритмичных орбит. Иногда их планеты даже сталкиваются друг с другом. Поэтому так ценят системы, сохранившие свой ритм. Одна из них — Trappist-1. Ученые, наконец, объяснили необычную ритмичность орбитального вращения ее семи планет.
Жуки-светляки испускают световые сигналы для коммуникации с сородичами и привлечения брачных партнеров. Ученые недавно выяснили, что пауки вида Araneus ventricosus приноровились использовать эту особенность светляков для заманивания в сети большего числа жертв.
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Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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Жуки-светляки испускают световые сигналы для коммуникации с сородичами и привлечения брачных партнеров. Ученые недавно выяснили, что пауки вида Araneus ventricosus приноровились использовать эту особенность светляков для заманивания в сети большего числа жертв.
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Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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