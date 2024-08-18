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В Турции обнаружили статуэтку женщины возрастом восемь тысяч лет

Во время раскопок на одном из самых известных и древних неолитических памятников Турции — в кургане Улуджак (Улуджак-Хююк) — археологи обнаружили глиняную статуэтку женщины, чей возраст составляет 8000 лет.

Женская статуэтка из Улуджак-Хююк / © Trakya Üniversitesi

Статуэтка размером восемь-десять сантиметров выделяется среди других наличием обозначенного рта и отверстия на шее, что предполагает возможность ее ношения в качестве украшения.

Женская статуэтка из Улуджак-Хююк / © Trakya Üniversitesi

Ведущий археолог и профессор Университета Тракии Озлем Чевик считает, что эта статуэтка могла быть важным элементом во время земледельческих ритуалов.

Женская статуэтка из Улуджак-Хююк / © Trakya Üniversitesi

Раскопки в Улуджак-Хююк начались в 2009-м и каждый год приносят интересные находки, которые раскрывают подробности о жизни людей эпохи неолита в Западной Анатолии.