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В России показали новую роботизированную гаубицу

На военно-технической выставке «Армия-2024», которая сейчас проходит в Подмосковье, впервые показали 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Ее установили на роботизированную платформу МТС-15 «Клевер».

САУ «Клевер» на роботизированном шасси МТС-15 / © Илья Максимов

Роботизированная САУ получила автоматизированную систему заряжания, в которой имеется четыре снаряда. Она управляется с пульта, однако поправки для стрельбы могут вводить только люди. Но даже в этом случае новая САУ позволит значительно обезопасить артиллеристов от ответного огня противника.

САУ «Клевер» на роботизированном шасси МТС-15 / © Илья Максимов

Максимальная дальность стрельбы роботизированной САУ составляет чуть более 15 километров, а скорость движения —12 километров в час. Запас хода с полным баком топлива — 120 километров.

Сейчас САУ «Клевер» проходит испытания.

САУ «Клевер» на роботизированном шасси МТС-15 / © Илья Максимов