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В России показали новую роботизированную гаубицу
На военно-технической выставке «Армия-2024», которая сейчас проходит в Подмосковье, впервые показали 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Ее установили на роботизированную платформу МТС-15 «Клевер».
Роботизированная САУ получила автоматизированную систему заряжания, в которой имеется четыре снаряда. Она управляется с пульта, однако поправки для стрельбы могут вводить только люди. Но даже в этом случае новая САУ позволит значительно обезопасить артиллеристов от ответного огня противника.
Максимальная дальность стрельбы роботизированной САУ составляет чуть более 15 километров, а скорость движения —12 километров в час. Запас хода с полным баком топлива — 120 километров.
Сейчас САУ «Клевер» проходит испытания.
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Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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