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В США планируют построить самый высокий деревянный небоскреб в мире
Пока безымянный небоскреб, который спроектировало архитектурное бюро Michael Green Architecture (MGA), может стать самым высоким деревянным зданием в мире.
MGA предполагает, что башня, которую планируют построить в Милуоки (штат Висконсин, США), будет состоять из 55 этажей. Для сравнения, самое высокое деревянное здание в мире, которое тоже расположено в Милуоки, — Ascent в 25 этажей.
Новый небоскреб будет частично покрыт зеленью и получит несколько террасных зон. В здании разместятся жилые и офисные помещения, а также гостиничные номера.
Пока не известно, будут использовать бетон при строительстве для придания устойчивости сооружению. Кстати, самым высоким полностью деревянным зданием, созданным без бетонного армирования, остается Mjøstårnet высотой 85,4 метра (18 этажей) в Норвегии.
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В мире химии каждый элемент — это не просто строительный блок материи, но и обладатель уникальных свойств. Ученые Пермского Политеха рассказали, сколько «ячеек» появилось в периодической таблице после Менделеева, почему за грамм калифорния нужно отдать 27 миллионов долларов, сколько радиоактивного вещества содержит тело человека и чем это опасно, как серебро позволяет управлять погодой, что за вещество образовалось первым после Большого взрыва и есть ли форма углерода тверже алмаза.
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