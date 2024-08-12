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В США планируют построить самый высокий деревянный небоскреб в мире

Пока безымянный небоскреб, который спроектировало архитектурное бюро Michael Green Architecture (MGA), может стать самым высоким деревянным зданием в мире.

Рендер будущего деревянного небоскреба MGA / © MGA

MGA предполагает, что башня, которую планируют построить в Милуоки (штат Висконсин, США), будет состоять из 55 этажей. Для сравнения, самое высокое деревянное здание в мире, которое тоже расположено в Милуоки, — Ascent в 25 этажей.

Рендер будущего деревянного небоскреба MGA / © MGA

Новый небоскреб будет частично покрыт зеленью и получит несколько террасных зон. В здании разместятся жилые и офисные помещения, а также гостиничные номера.

Рендер будущего деревянного небоскреба MGA / © MGA

Пока не известно, будут использовать бетон при строительстве для придания устойчивости сооружению. Кстати, самым высоким полностью деревянным зданием, созданным без бетонного армирования, остается Mjøstårnet высотой 85,4 метра (18 этажей) в Норвегии.