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Исследователи впервые сняли на видео, как детеныш росомахи делает первые шаги за пределами логова
Телекомпания BBC опубликовала кадры из нового документального сериала «Млекопитающие», которые впервые в мире запечатлели необыкновенный момент — трехмесячный детеныш росомахи вылез из логова вслед за матерью и сделал свои первые шаги по заснеженной земле.
Как отмечают создали сериала, росомахи — крайне неуловимые животные, обитающие в самых отдаленных уголках мира.
На кадрах, снятых на севере Аляски, кинооператору удалось уловить самую потрясающую сцену уникального поведения россамахи — первые шаги детеныша росомахи за пределами его подземного логова, которую никто никогда раньше не видел, сообщил продюсер сериала «Млекопитающие» Скотт Александер.
«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»
Новое интервью первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» содержит ряд достаточно необычных тезисов. Среди них — оценка реализации ракеты «Амур-СПГ» как перспективы всей отечественной космической отрасли до 2054 года. По своим параметрам эта ракета близка к Falcon 9, которую сама компания SpaceX уже считает устаревающей.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
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Революции и войны. Тест по истории Нового времени от Naked Science
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