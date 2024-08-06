Китай планирует проводить от 200 до 300 космических запусков в год к 2035-му

Северная Корея — это государство, которое крайне неохотно делится с миром информацией о себе. Чтобы узнать положение дел с благосостоянием и социальным неравенством в КНДР, российские ученые из Института географии РАН и ВШЭ использовали спутниковые данные и интервью тех, кто посещал страну или сбежал из нее. Оказалось, что после кризиса конца 1990-х в Северной Корее начался скрытый переход к рыночной экономике — о нем свидетельствуют рекордные темпы строительства в Пхеньяне.