Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Японии обнаружили новый вид морских звезд

У берегов Японии обитает примерно 250 видов морских звезд, однако это далеко не предел, так как исследователи продолжают делать новые открытия.

Представитель нового вида морских звезд, получивших название Paragonaster hoeimaruae / © I. Kobayashi

Недавно в журнале Natural History японские морские биологи опубликовали исследование, в котором рассказали об открытии нового вида морских звезд, получивших название Paragonaster hoeimaruae и принадлежащих к семейству Pseudarchasteridae.

Paragonaster hoeimaruae имеют характерный красно-бежевый цвет, пять лучей и величину чуть более 10 сантиметров.

Новый вид морских звезд обнаружили у побережья полуострова Идзу в заливе Сагами к югу от Токио, на глубине от 150 до 350 метров.