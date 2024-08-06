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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
6 минут назад
Рейтинг: +310
Посты: 436

В Японии обнаружили новый вид морских звезд

У берегов Японии обитает примерно 250 видов морских звезд, однако это далеко не предел, так как исследователи продолжают делать новые открытия.

Сообщество
# морские звезды
# природа
# Япония
Представитель нового вида морских звезд, получивших название Paragonaster hoeimaruae / © I. Kobayashi
Представитель нового вида морских звезд, получивших название Paragonaster hoeimaruae / © I. Kobayashi

Недавно в журнале Natural History японские морские биологи опубликовали исследование, в котором рассказали об открытии нового вида морских звезд, получивших название Paragonaster hoeimaruae и принадлежащих к семейству Pseudarchasteridae.

Paragonaster hoeimaruae имеют характерный красно-бежевый цвет, пять лучей и величину чуть более 10 сантиметров.

Новый вид морских звезд обнаружили у побережья полуострова Идзу в заливе Сагами к югу от Токио, на глубине от 150 до 350 метров. 

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