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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
56 минут назад
Рейтинг: +308
Посты: 434

Фотограф запечатлел огромных анаконд на дне Амазонки

Отважный дайвер и любитель змей Франко Банфи (Franco Banfi) из Швейцарии совершил погружение на дно реки Амазонка, чтобы сфотографировать восьмиметровых анаконд, обитающих в Мату-Гросу в Бразилии.

Сообщество
# анаконды
# природа
# фотографии
Огромная анаконда на дне Амазонки / © Franco Banfi
Огромная анаконда на дне Амазонки / © Franco Banfi
Восьмиметровая змея на дне Амазонки / © Franco Banfi
Восьмиметровая змея на дне Амазонки / © Franco Banfi
Огромная анаконда на дне Амазонки / © Franco Banfi
Огромная анаконда на дне Амазонки / © Franco Banfi
Огромная анаконда на дне Амазонки / © Franco Banfi
Огромная анаконда на дне Амазонки / © Franco Banfi
Огромная анаконда на дне Амазонки / © Franco Banfi
Огромная анаконда на дне Амазонки / © Franco Banfi
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Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Антон Сердюков
1 час назад
Евгений, без учёта использования МОКС-топлива

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Иван Колупаев
2 часа назад
Голодный, ну да 8836 человек, а именно столько принимали участие в исследовании это конечно ни о чем. Да и для оценки привлекательности позвали вдвое

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Maksim Pavlyuchenko
2 часа назад
Arkady, критерии привлекательности давно рассчитаны математически: соотношения между расстояниями на лице определяют эту самую привлекательность.

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Сергей Медведев
2 часа назад
Видеомассив кинозаписей по ходу дела был ягодный, клубничного поля🤣🤣🤣

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Hello Salut
2 часа назад
черных - ни одного не было...

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Павел Зверев
4 часа назад
Шип в августе не полетит

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Семен Слепцов
4 часа назад
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Средневековые монахи стали вегетарианцами, чтобы соблюсти целибатСредневековые монахи стали вегетарианцами, чтобы соблюсти целибат

Иван Колупаев
5 часов назад
Neostep, ага, ага 🙄 все так и поверили. Ну кроме тебя конечно. Пойми, чудо, если бы все было как в той сказке, то "замедление" не случилось бы сразу на 1

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Ana To
6 часов назад
Neostep, 🤡

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Uliss Nemo
6 часов назад
Думаю на фоне лишнего стресса некрасивые люди чаще подвергаются нервным срывам, хотя, и красивые люди страдают тем же недугом!))

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Arkady Kolbenev
7 часов назад
А каков критерий привлекательности- не привлекательности? Кто выносит вердикт?. Спекулятивное исследование.

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Голодный Волк
9 часов назад
Шесть человек для оценки привлекательности это чрезвычайно мало. Огромную роль в оценке имеют расовые черты. Исследование это к науке отношения

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Bob Virt
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У вас вообще модераторы есть? То опубликуете какой-то бред как работать без VPN (https://naked-science.ru/community/976904?comment=120964), теперь это...

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Настоящий Кот
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