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«Хаббл» запечатлел миниатюрную эллиптическую галактику

Астрономы Европейского космического агенства показали новое изображение карликовой галактики IC 3430. Она расположена на расстоянии 45 миллионов световых лет от Земли и входит в скопление Девы.

Карликовая галактика IC 3430 / © ESA / Hubble & NASA, M. Sun

Изображение, сделанное автоматической орбитальной обсерваторией «Хаббл», прекрасно иллюстрирует, что карликовая эллиптическая галактика IC 3430 имеет овальную форму, лишенную каких-либо ярких черт вроде рукавов либо полос разогретого газа. Однако четко выделяется ядро из горячих массивных голубых звезд, что свидетельствует о недавней вспышке звездообразования.

По мнению астрономов, причиной звездообразования стало давление, оказываемое газом, заполоняющим скопление Девы: он уплотнил структуры в ядре IC 3430 и привел к рождению новых светил.