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Спутник Astroscale впервые облетел верхнюю ступень ракеты H-2A

Компания Astroscale сообщила, что ее спутник ADRAS-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan), созданный по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) для изучения возможности удаления крупных фрагментов космического мусора с орбиты, дважды облетел свою цель — верхнюю ступень японской ракеты H-2A.

Покадровая съемка верхней ступени японской ракеты H-2A во время ее облета аппаратом ADRAS-J / © Astroscale

Во время первого облета космического мусора в июне ADRAS-J прошел примерно треть пути (120 градусов), когда неожиданная аномалия ориентации вызвала автономное прерывание операции. ADRAS-J благополучно отошел от верхней ступени, как и было задумано, продемонстрировав эффективность работы своей бортовой системы предотвращения столкновений. В июле ADRAS-J снова приблизился к верхней ступени ракеты и совершил два успешных облета.

Полученные ADRAS-J данные инженеры используют для подготовки второго этапа программы. Во время него к ступени ракеты H-2A отправят космический аппарат, который попытается свести ее с орбиты.