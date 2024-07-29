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Николай Головин
Николай Головин
5 минут назад
Рейтинг: +190
Посты: 400

Ракета Falcon 9 вернулась к полетам, выполнив три запуска за 27 часов

Пару дней назад компания SpaceX получила разрешение на возобновление полетов ракеты-носителя Falcon 9 после тщательной проверки и предоставления информации об аварийной ситуации с верхней ступенью, случившейся после запуска 11 июля.

Сообщество
# Falcon-9
# SpaceX
# космос
Ракета Falcon 9 с 21 спутников Starlink на борту стартует из Калифорнии 28 июля / © SpaceX
Ракета Falcon 9 с 21 спутников Starlink на борту стартует из Калифорнии 28 июля / © SpaceX

Инженеры SpaceX установили, что причиной аварии 11 июля, когда ракета не смогла вывести спутники Starlink на заданную орбиту, стала трещина в трубопроводе датчика давления, подключенного к кислородной системе Falcon 9. Разобравшись в проблеме и представив отчет в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), компании Илона Маска разрешили возобновить эксплуатацию Falcon 9.

С 27 по 28 июля SpaceX провела сразу три успешных пуска Falcon 9 за 27 часов. За это время ракета вывела на орбиту в общей сложности 65 спутников связи Starlink.

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# Древний Египет
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# база на Луне
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# лавовые трубки
# Луна
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41 минута назад
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Семён Коридорный
1 час назад
Linter, такие сервера только в РФ? Т.е. если такого Кеша нет в какой-то стране то и ютуп там дохлый по определению?

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Степан Жук
1 час назад
Александр, просто пара цитат из Вики "Комары и их личинки являются пищей для стрекоз, рыб и летучих мышей. Самцы комаров питаются пыльцой, а не

Комары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидовКомары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидов

Олесь Калашник
3 часа назад
Главная проблема - не замедление ютуба, а тотальное замедление работы мозгов.

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

ulogin_vkontakte_280812074
3 часа назад
Rafis, для этого есть взрывчатка, дай неграм отдохнуть)

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Павел Силенок
3 часа назад
A, так рекомендация НАСА - это не допустимый предел. Рекомендация уже включает в себя огромный запас прочности.

Sierra Space провела второе полномасштабное испытание, взорвав прототип модуля для будущей орбитальной станцииSierra Space провела второе полномасштабное испытание, взорвав прототип модуля для будущей орбитальной станции

Кирпань Николай
3 часа назад
Выглядит так, будто комары быстро приспособятся противодействовать этому методу. Потомство самцов, которых интересовали настоящие самки, а не

Комары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидовКомары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидов

Сергей Чудаков
3 часа назад
Александр, вы никогда не сушили бельё на морозе? Лёд зимой испаряется ничуть не дольше, чем летом вода при сушке белья.

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Евгений Гринберг
4 часа назад
На телефоне (Xiaomi Poco F5) происходит это.

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Isen Hearthan
4 часа назад
По-моему сама статья не заслуживает того внимания, которое ей уделяет научпоп пресса. SIDM придумали не вчера и с ее помощью чего только не объяснили

Слияние черных дыр объяснили взаимодействием темной материи самой с собойСлияние черных дыр объяснили взаимодействием темной материи самой с собой

Isen Hearthan
4 часа назад
Дмитрий, видимо имеется в виду динамическое трение между ТМ и ЧД. Но только оно наоборот способствует слиянию. А на последнем парсеке его как раз

Слияние черных дыр объяснили взаимодействием темной материи самой с собойСлияние черных дыр объяснили взаимодействием темной материи самой с собой

Mumz Mumz
4 часа назад
Надеюсь они в ручную её заливали, а не ждали пока затопит дождями 🤣🤣

Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифтаСамую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Александр Березин
4 часа назад
Степан, кровососущие комары не играют заметной роли в опылении растений, и в местах, где их нет, разнообразие видов птиц никак не меньше, чем там,

Комары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидовКомары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидов

Linter
4 часа назад
Я так понял проблема Ютуба связана с ее серверами в данном случае в их расположение они находятся в РФ, так что старые они или их специально

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Степан Жук
4 часа назад
Эм, а что дальше? Комары так то - питательная база для разных видов. Они ещё и растения опыляют. Причем, как я понимаю, когда все комары в данной

Комары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидовКомары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидов

A T
5 часов назад
Для меня значительно это в два раза. А тут на уровне погрешности.

Sierra Space провела второе полномасштабное испытание, взорвав прототип модуля для будущей орбитальной станцииSierra Space провела второе полномасштабное испытание, взорвав прототип модуля для будущей орбитальной станции

Max Power
6 часов назад
Даешь комгуся Булычевского)))

Комары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидовКомары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидов

Иван Колупаев
6 часов назад
Знание о том что у комаров и так кусались только самки по нынешним временам недостаточно толерантно? 😉

Комары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидовКомары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидов

Дмитрий Kuрueнко
6 часов назад
Птички теперь от голода умрут?

Комары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидовКомары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидов

Иван Колупаев
6 часов назад
Сергей, ну не скажите )) вот Dodge к примеру Viper очень даже неплохо "поплыл" Правда и этот проект говорят закрыли. Мол не отвечает требованиям

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