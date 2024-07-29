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Ракета Falcon 9 вернулась к полетам, выполнив три запуска за 27 часов

Пару дней назад компания SpaceX получила разрешение на возобновление полетов ракеты-носителя Falcon 9 после тщательной проверки и предоставления информации об аварийной ситуации с верхней ступенью, случившейся после запуска 11 июля.

Ракета Falcon 9 с 21 спутников Starlink на борту стартует из Калифорнии 28 июля / © SpaceX

Инженеры SpaceX установили, что причиной аварии 11 июля, когда ракета не смогла вывести спутники Starlink на заданную орбиту, стала трещина в трубопроводе датчика давления, подключенного к кислородной системе Falcon 9. Разобравшись в проблеме и представив отчет в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), компании Илона Маска разрешили возобновить эксплуатацию Falcon 9.

С 27 по 28 июля SpaceX провела сразу три успешных пуска Falcon 9 за 27 часов. За это время ракета вывела на орбиту в общей сложности 65 спутников связи Starlink.