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Tesla показала рендер будущего завода по производству электрогрузовиков Semi

Компания Илона Маска представила рендер будущего завода по производству электрических грузовиков под названием «Semi Factory», который появится рядом с Gigafactory в Неваде (США).

Рендер будущего завода по производству электрогрузовиков Semi / © Tesla

Электрогрузовик Semi впервые представили в 2017 году, согласно планам компании, он должен был выйти на рынок в 2020 году, но официально производство машины началось только в конце 2022 года. И даже несмотря на это масштабы производства оказались весьма ограниченными. В октябре 2023 года стало известно, что Tesla построила всего около 70 грузовиков Semi и использовала их для внутренних нужд и для поставки машин компании PepsiCo. В апреле представители Tesla сообщили, что планирует построить новый завод в следующем году и начать производство грузовиков Tesla Semi к «концу 2025 года».

Руководитель программы Tesla Semi Дэн Пристли недавно поделился фотографией текущего прогресса на площадке и визуализацией запланированного готового завода Semi.

Строительная площадка будущего завода по производству электрогрузовиков Semi / © Tesla

Tesla не раскрывает подробностей о заводе, но ранее компания сообщала, что планирует производить до 50 000 полуприцепов Tesla Semi в год.