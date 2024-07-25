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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
12 минут назад
Рейтинг: +307
Посты: 428

Фото: жираф с искривленной шеей

Сообщество национального парка Крюгер (ЮАР) опубликовало снимок необычного жирафа с искривленной шеей, который сделала фотограф Линн Скотт в парке.

Сообщество
# жирафы
# природа
# фотографии
Жираф из национального парка Крюгер с деформированной шеей / © Lynn Scott
Жираф из национального парка Крюгер с деформированной шеей / © Lynn Scott

Почему у жирафа произошло столь сильное искривление шеи и в чем его причина — неизвестно. Возможно, причина в тортиколлисе — заболевании, вызванном изменением мягких тканей, скелета и нервов шеи. Оно выражается наклонным положением головы с поворотом ее в противоположную сторону. Это заболевание может быть врожденным или приобретенным в результате травмы.

  Жираф из национального парка Крюгер с деформированной шеей / © Lynn Scott
  Жираф из национального парка Крюгер с деформированной шеей / © Lynn Scott
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НИУ ВШЭ
# билингвы
# время
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Zasyzran
5 часов назад
Johnu, пожалуй это будет более эффективно, скрепка на первой космической скорости будет обладать энергией 7кДж и за раз можно их больше запустить.

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Иван Колупаев
7 часов назад
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pontiyleontiy
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Boris Demkov
8 часов назад
Деньги на войну есть, а на науку нет :( „Ничто не ново под луною: Что есть, то было, будет ввек. И прежде кровь лилась рекою, И прежде плакал

NASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращенийNASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращений

Xander Xgips
10 часов назад
Алексей, пора уже научится програмно их захва ывать и заставлчть работать на себя.

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Xander Xgips
10 часов назад
D҉eX, так МиГи уже могут сбивать спутники...

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