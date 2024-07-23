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Инженеры ABL Space Systems испортили ракету во время испытаний
Американская компания ABL Space Systems сообщила, что ракета-носитель RS1, которую собирались использовать во время первого за 18 месяцев запуска, получила «непоправимые» повреждения в результате статического огневого теста на стартовой площадке острова Кадьяк на Аляске.
Старт, к которому инженеры готовили двухступенчатую ракету RS1, должен был стать первым после аварийного запуска RS1 в январе 2023 года.
Предполагается, что RS1 сможет вывести на солнечно-синхронную орбиту до одной тонны полезной нагрузки по цене 12 миллионов долларов за пуск. Помимо невысокой цены запуска, носитель может похвастаться возможностью стартовать с мобильной установки.
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Исследуя глубоководные сообщества в районе Тихого океана, богатом железомарганцевыми конкрециями, ученые из Великобритании неожиданно обнаружили новый источник кислорода. Теперь они опасаются, что разработка этих месторождений может нарушить сложившиеся экосистемы.
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Ровно 55 лет назад США высадили людей на Луне. Почему они, а не мы? Это объясняли и неспособностью создать достаточно мощные двигатели для советской лунной ракеты, и ошибками в проектировании ракеты, и нехваткой финансирования. Все эти версии объединяет одно: они резко противоречат документам. Из них складывается совершенно иная картина проигрыша. Так что же на самом деле погубило советскую лунную программу? И отчего последствия этого удара до сих пор так больно бьют по «Роскосмосу»?
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Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
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3 гениальных характера
Облако обломков против МКС: в чем смысл орбитального ракетного удара Москвы?
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