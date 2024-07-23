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Олег Гончар
Олег Гончар
4 минуты назад
Рейтинг: +600
Посты: 1552

Подлодки Китая с помощью лазерного оружия в будущем смогут атаковать спутники Starlink

Согласно исследованию, проведенному китайскими учеными, подводные лодки Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вооруженные лазерами, смогут вывести из строя спутники Starlink компании SpaceX, если безопасность Китая окажется под угрозой. 

Сообщество
# Starlink
# Китай
# оружие
# спутники
Китайские подлодки / © Reuters
Китайские подлодки / © Reuters

Исследователи пришли к выводу, что главной проблемой противоспутниковых операций сегодня стало не уничтожение космических аппаратов ракетами класса «земля-воздух», а проблемы в плане маскировки, так как запуски ракет не сложно отследить. Поэтому специалисты считают, что лазерное оружие подводного базирования может решить эти проблемы.

Как пишет издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на работу ученых, подводная лодка, оснащенная твердотельным лазерным оружием мегаваттного класса, может стрелять по спутникам, оставаясь под водой. Китайские специалисты уже создали компактный источник энергии способный вырабатывать до 10 гигаватт мощности с частотой 10 импульсов в секунду. Он сможет значительно уменьшить размеры мощного микроволнового оружия, способного в будущем выводить спутники из строя. 

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Тимур Норматов
2 часа назад
Разрешение в монохроме всё равно хуже в два раза, чем у GeoEye-1

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

женя Воробьев
3 часа назад
На материнскую плату похоже

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

pavel malinovskiy
3 часа назад
Pendus, входящие в систему А135 - орбитальные перехватчки, расположены на.земле, и учитывая давно истекшие гарантийные сроки не факт , что могут

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Твоя Боль
3 часа назад
Сергей, не понимаю как бы население шарика жило без ваших умнейших изречений, наверное скатилось до пищерного состояния🤣 Отнесись проще к людям

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Твоя Боль
3 часа назад
Stanislaw, почему мы глупыши(вы отнесли себя к наивысшей касте) должи читать ваши шидеры, короны не давят??

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

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