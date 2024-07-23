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Подлодки Китая с помощью лазерного оружия в будущем смогут атаковать спутники Starlink

Китайские подлодки / © Reuters

Исследователи пришли к выводу, что главной проблемой противоспутниковых операций сегодня стало не уничтожение космических аппаратов ракетами класса «земля-воздух», а проблемы в плане маскировки, так как запуски ракет не сложно отследить. Поэтому специалисты считают, что лазерное оружие подводного базирования может решить эти проблемы.

Как пишет издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на работу ученых, подводная лодка, оснащенная твердотельным лазерным оружием мегаваттного класса, может стрелять по спутникам, оставаясь под водой. Китайские специалисты уже создали компактный источник энергии способный вырабатывать до 10 гигаватт мощности с частотой 10 импульсов в секунду. Он сможет значительно уменьшить размеры мощного микроволнового оружия, способного в будущем выводить спутники из строя.