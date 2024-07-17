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Бывшие руководители ESA и NASA призвали сохранить МКС

В конце июня Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало компанию Илона Маска SpaceX для разработки и создания космического корабля (US Deorbit Vehicle), предназначенного для безопасного сведения с орбиты Международной космической станции по окончании срока ее эксплуатации.

Международная космическая станция / © Getty Images

Планы по утилизации устаревшей орбитальной станции вынашивают уже много лет: NASA планирует отправить МКС на покой в начале следующего десятилетия, однако не все довольны такой перспективой.

Жан-Жак Дорден, который был генеральным директором Европейского космического агентства во время строительства станции, и бывший администратор NASA Майкл Гриффин утверждают, что срок службы МКС следует продлить, а космический корабль SpaceX использовать не для сведения станции с орбиты, а чтобы, наоборот, поднять МКС на более высокую и стабильную орбиту, где космический форпост сможет работать еще многие десятилетия, пока его судьбу окончательно не решат будущие поколения.