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Опубликованы снимки со статического огневого испытания первой ступени Starship
Компания Илона Маска отчиталась об успешном статическом огневом тесте прототипа ускорителя Super Heavy Booster 12. Он должен отправиться в полет во время пятого испытательного запуска транспортной системы Starship в начале августа 2024 года.
Таким образом, SpaceX сделала важный шаг в подготовке к новому полету Starship. На очереди — сборка системы на стартовом столе.
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Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
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Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
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