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Neuralink планирует установить мозговые чипы десяткам людей до конца года

Стартап Neuralink, занимающийся разработкой интерфейса мозг — компьютер (Brain-Computer Interface, BCI), планирует имплантировать свое устройство второму пациенту примерно через неделю. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск во время недавней видеоконференции.

Сайт Neuralink / © Gabby Jones / Bloomberg

Во время стрима, транслировавшегося в социальной сети X, Маск и несколько ключевых сотрудников Neuralink описали нынешние и будущие возможности нейрочипов.

В краткосрочной перспективе компания намерена помочь пациентам с черепно-мозговыми травмами и травмами позвоночника, дав возможность управлять телефонами и компьютерами силой мысли.

Долгосрочная цель заключается в том, чтобы смягчить цивилизационный риск развития ИИ. Neuralink поможет создать «более тесный симбиоз между человеческим и цифровым интеллектом», отметил Маск. Миллиардер уверен, что чипы Neuralink наделят людей сверхспособностями.

Маск также выразил надежду, что к концу 2024 года количество устройств Neuralink, вживленных клиентам компании, достигнет «десятков».