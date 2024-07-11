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В США изобрели «невидимую маску» для защиты от респираторных вирусов
Команда инженеров из Мичиганского университета (США) разработала устройство для индивидуальной защиты дыхательных. Оно представляет собой каску, оснащенную рядом направленных вниз воздушных сопел, размещенных на козырьке, которые образуют поток воздуха вокруг передней части каски.
Каска соединена шлангами с рюкзаком, весом четыре с половинной килограммам, который содержит батарею, электронику, систему обработки воздуха и модуль нетермической плазмы (она уничтожает вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем, с помощью ионизированного газа, который создается при относительно низких температурах). После активации носимого устройства сопла создают завесу из нисходящего воздуха.
Испытания показали, что даже если воздух не был стерилизован, он все равно предотвратит попадание 99,8% аэрозолей (включая вирусы) на лицо пользователя.
Сегодня технология проходит испытания на птицефабрике Michigan Turkey Producers, где сотни рабочих постоянно подвергаются риску заражения респираторными вирусами.
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