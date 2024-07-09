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Китайский космический аппарат зафиксировал первые гамма-всплески

Спустя две недели после запуска, Космический многодиапазонный монитор астрономических переменных объектов (SVOM), разработанный Китаем и Францией, обнаружил первые гамма-всплески.

SVOM в космосе, фантазия художника / © CGTN

Как сообщает издание CGTN, 27 июня SVOM начал испытания гамма-монитора, который в тот же день успешно зафиксировал первый гамма-всплеск, получивший название GRB 240627B. Монитор также зафиксировал два новых гамма-всплеска 29 июня и 2 июля соответственно.

Наблюдение за кратковременными и чрезвычайно сильными космическими взрывами, известными как гамма-всплески, поможет человечеству всесторонне измерить и изучить свойства их электромагнитного излучения, исследовать темную энергию и эволюцию Вселенной.