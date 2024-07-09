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Инженеры создали приспособление, которое облегчит строительство лунных баз
Группа инженеров из NASA и Колорадской горной школы разработали узел крепления Lunar Attachment Node (LANCE). Он напоминает обычный бульдозерный отвал, который можно будет легко закрепить на луноходе на время строительных работ.
Изначально LANCE разработали для крепления к прототипу лунохода Chariot, который американские инженеры построили еще в 2007 году, когда NASA планировало начать строительство лунной базы в 2019-м.
Хотя сроки программы покорения нашего естественного спутника претерпели значительные изменения, недавно приняли решение использовать в программе «Артемида» два отдельных лунохода для перемещения астронавтов. LANCE можно будет прикрепить к любому из этих луноходов, чтобы использовать при строительстве лунной инфраструктуры.
Рама LANCE изготовлена из алюминия, который значительно легче стали, а изогнутая передняя часть — из комбинации композитов из углеродного волокна и эпоксидной смолы.
Инженеры NASA уже создали прототип LANCE, который можно использовать на Луне для строительства дорог, посадочных площадок и берм (грунтовые заграждения для защиты оборудования и строений). Прототип испытали на озере Мозес в США — его считают идеальным полигоном для тестов LANCE из-за вулканического ила, который напоминает реголит естественного спутника Земли.
LANCE показал отличные результаты в тестах. Он выровнял участок размером 25 на 25 метров, а затем перешел к сооружению бермы.
Однако пока не ясно, станет ли LANCE частью программы «Артемида» и будут ли применять это оборудование для создания лунной базы.
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