Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инженеры создали приспособление, которое облегчит строительство лунных баз

Группа инженеров из NASA и Колорадской горной школы разработали узел крепления Lunar Attachment Node (LANCE). Он напоминает обычный бульдозерный отвал, который можно будет легко закрепить на луноходе на время строительных работ.

Луноход Chariot с приспособлением LANCE проходит испытания на озере Мозес / © Mueller et al.

Изначально LANCE разработали для крепления к прототипу лунохода Chariot, который американские инженеры построили еще в 2007 году, когда NASA планировало начать строительство лунной базы в 2019-м.

Хотя сроки программы покорения нашего естественного спутника претерпели значительные изменения, недавно приняли решение использовать в программе «Артемида» два отдельных лунохода для перемещения астронавтов. LANCE можно будет прикрепить к любому из этих луноходов, чтобы использовать при строительстве лунной инфраструктуры.

Рама LANCE изготовлена ​​из алюминия, который значительно легче стали, а изогнутая передняя часть — ​​из комбинации композитов из углеродного волокна и эпоксидной смолы.

Инженеры NASA уже создали прототип LANCE, который можно использовать на Луне для строительства дорог, посадочных площадок и берм (грунтовые заграждения для защиты оборудования и строений). Прототип испытали на озере Мозес в США — его считают идеальным полигоном для тестов LANCE из-за вулканического ила, который напоминает реголит естественного спутника Земли.

LANCE показал отличные результаты в тестах. Он выровнял участок размером 25 на 25 метров, а затем перешел к сооружению бермы.

Однако пока не ясно, станет ли LANCE частью программы «Артемида» и будут ли применять это оборудование для создания лунной базы.