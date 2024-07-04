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Корабль Orion для пилотируемого полета к Луне вышел на финальную стадию испытаний

Космический корабль Orion, который задействуют в пилотируемой лунной миссии «Артемида II» прошел электромагнитные испытания.

Специалисты NASA поднимают космический корабль Orion из отсека окончательной сборки / © NASA / Radislav Sinyak

NASA сообщило, что теперь космический корабль ждет ряд испытаний, во время которых его подвергнут воздействию среды, близкой к вакууму.

Данные, полученные во время этих тестов, необходимы, чтобы оценить безопасность космического корабля для полета астронавтов к Луне.