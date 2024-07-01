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В Южной Корее робот покончил жизнь самоубийством

Робот, созданный американской компанией Bear Robotics, которые работал в мэрии Сеула и в основном занимался документообороом и выполнением курьерских заданий, разбился рухнув с двухметровой лестницы. Очевидцы происшествия сообщили, что робот начал крутиться на месте, а затем сбросился с лестницы.

Робот, созданный американской компанией Bear Robotics, который покончил жизнь самоубийством / © AFP

Инженеры сейчас пытаются выяснить, что могло послужить причиной странного поведения робота, тогда, как ряд местных и мировых СМИ иронизируют над падением роботы и называют его поступок суицидом.

Сотрудники госучреждения сообщили, чторобот трудился полный рабочий день, начиная с августа 2023 года, и даже имел свидетельство государственного служащего. В основном он занимался доставкой документов и предоставлением информации местным жителям.