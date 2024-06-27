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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
3 часа назад
Рейтинг: +305
Посты: 411

Королевское энтомологическое общество объявило победителей конкурса фотографий насекомых — 2023

Жюри назвало победителей ежегодного конкурса, организованного ведущим научным обществом, которое объединяет специалистов по насекомым Великобритании. Абсолютным победителем стал снимок Люка Чемберса, на котором запечатлены две пчелы-кукушки, отдыхающие на травинке.

Сообщество
# насекомые
# природа
# фотографии
# энтомология
Снимок абсолютного победителя: две пчелы-кукушки, отдыхающие на травинке / © Luke Chambers
Снимок абсолютного победителя: две пчелы-кукушки, отдыхающие на травинке / © Luke Chambers
Фотография, занявшая второе место, — личинки ручейников / © Tim Jonas
Фотография, занявшая второе место, — личинки ручейников / © Tim Jonas
Высокая оценка в категории «Поведение»: мухи рода Sicus семейства Conopidae / © Luke Chambers
Высокая оценка в категории «Поведение»: мухи рода Sicus семейства Conopidae / © Luke Chambers
Высокая оценка в категории «Поведение»: рой летающих муравьев в бассейне / © Rosemary Haleem
Высокая оценка в категории «Поведение»: рой летающих муравьев в бассейне / © Rosemary Haleem
Высокая оценка в категории «Поведение»: пчелиный волк (Philanthus triangulum) выжимает нектар из медоносной пчелы (Apis mellifera) / © Luke Chambers
Высокая оценка в категории «Поведение»: пчелиный волк (Philanthus triangulum) выжимает нектар из медоносной пчелы (Apis mellifera) / © Luke Chambers
Высокая оценка в категории «Портрет»: оса обыкновенная (Vespula vulgaris) / © Steven Mahy
Высокая оценка в категории «Портрет»: оса обыкновенная (Vespula vulgaris) / © Steven Mahy
Высокая оценка в категории «Портрет»: обыкновенный богомол, или богомол религиозный (Mantis religiosa) в цветах / © Panagiotis Dalagiorgos
Высокая оценка в категории «Портрет»: обыкновенный богомол, или богомол религиозный (Mantis religiosa) в цветах / © Panagiotis Dalagiorgos
Высокая оценка в категории «Портрет»: бурая муха (Epitriptus cingulatus) / © Steven Mahy
Высокая оценка в категории «Портрет»: бурая муха (Epitriptus cingulatus) / © Steven Mahy
Высокая оценка в категории «Окружающая среда»: обыкновенный богомол, или богомол религиозный (Mantis religiosa) / © Leela Channer
Высокая оценка в категории «Окружающая среда»: обыкновенный богомол, или богомол религиозный (Mantis religiosa) / © Leela Channer
Высокая оценка в категории «Окружающая среда»: представитель рода ос Mischocyttarus и ее гнездо / © Dan Osipov
Высокая оценка в категории «Окружающая среда»: представитель рода ос Mischocyttarus и ее гнездо / © Dan Osipov
Высокая оценка в категории снимков, сделанных на смартфон: полевой шмель (Bombus pascuorum) / © Michael Wood
Высокая оценка в категории снимков, сделанных на смартфон: полевой шмель (Bombus pascuorum) / © Michael Wood
Высокая оценка в категории снимков, сделанных на смартфон: оса германская (Vespula germanica) / © Abi Batten
Высокая оценка в категории снимков, сделанных на смартфон: оса германская (Vespula germanica) / © Abi Batten
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