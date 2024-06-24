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В США открылся завод по производству сверхзвуковых пассажирских самолетов

Американская компания Boom Supersonic открыла завод по производству сверхзвуковых пассажирских самолетов Overture. Объект площадью более 16 тысяч квадратных метров построили в городе Гринсборо (Северная Каролина).

Концепт сверхзвукового пассажирского самолета Overture / © Boom Supersonic

После ввода в эксплуатацию завод сможет производить 33 бизнес-джета Overture в год. Но пока не ясно, когда это станет реальностью.

Дело в том, что сверхзвуковой пассажирский самолет Overture, способный перевозить от 65 до 80 пассажиров со скоростью М=1,7 (число Маха, 2082 километра в час), не только не прошел сертификацию, но и до сих пор существует в рамках концепта.

Концепт сверхзвукового пассажирского самолета Overture / © Boom Supersonic

В марте 2024 года Boom Supersonic сообщила, что прототип-демонстратор XB-1 Baby Boom прошел первые летные испытания, но еще не достиг сверхзвуковой скорости.