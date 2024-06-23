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Аппарат TGO запечатлел участок одной из старейших долин на Марсе
Специалисты Европейского космического агентства (ESA) показали новое детальное изображение небольшого участка Долины Маврт, полученное космическим аппаратом Trace Gas Orbiter (TGO). На снимке запечатлен богатый железом, магнием и алюминием регион.
Камера CaSSIS, установленная на борту TGO, запечатлела одну из старейших долин на Марсе.
Металлические цвета этого яркого ландшафта рассказывают историю минералогического разнообразия. Желтый цвет соответствует богатым железом и магнием глинам, поверх которых находятся белые и синие слои алюминия. Оставшаяся часть местности покрыта темным, сильно эродированным слоем.
Долина Маврт интересует ученых своей геологической сложностью. В древности там протекали реки, поэтому регион включили в список наиболее перспективных мест для посадки марсохода Rosalind Franklin, хотя позже специалисты решили отправить ровер исследовать Равнину Оксия.
Разные группы ученых предсказывали существование реликтовых гравитационных волн еще десятки лет назад. Однако, когда такое открытие в 2020-х годах действительно сделали, оказалось, что обнаруженные гравиволны несовместимы практически со всеми конкретными предсказаниями, кроме одного.
Пищеварение — сложный физиологический процесс нашего организма, который обеспечивает механическую и химическую обработку питательных веществ в желудочно-кишечном тракте. Почему часть из них плохо усваивается, к чему приводит нехватка ферментов, что входит в топ-10 незаменимых для хорошего пищеварения продуктов и как умерить свой аппетит — рассказали ученые кафедры химических технологий ПНИПУ.
Дикие шимпанзе поедают части деревьев и травы с лекарственными свойствами в целях самолечения. К такому выводу пришли ученые по результатам наблюдений за приматами в природе и последующего анализа употребляемых ими растений.
У нового соединения лантана с водородом при высоком давлении обнаружили свойства «странного» металла
Ученые из Сколтеха, Цзилиньского университета и Центра передовых исследований в области науки и технологий высокого давления в Пекине (HPSTAR), а также их немецкие коллеги синтезировали и исследовали новый тип сверхпроводника с высоким содержанием водорода — супергидрид лантана типа A15 с формулой La4H23. Новый материал обладает сверхпроводимостью при температуре ниже −168 градусов и давлении в 1,2 миллиона атмосфер.
Американские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет.
Исследователи из США описали шесть «биотипов» депрессии. Они охарактеризовали симптомы каждого типа и объяснили, какое лечение будет более эффективно в том или ином случае.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
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Белые пятна планеты
«Вся эта пустыня — искусственное образование, которое возникло только из-за человека». Разговор за жизнь с палеоэкологом Аркадием Савинецким
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