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Аппарат TGO запечатлел участок одной из старейших долин на Марсе

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) показали новое детальное изображение небольшого участка Долины Маврт, полученное космическим аппаратом Trace Gas Orbiter (TGO). На снимке запечатлен богатый железом, магнием и алюминием регион.

Участок долины Маврт / © ESA

Камера CaSSIS, установленная на борту TGO, запечатлела одну из старейших долин на Марсе.

Металлические цвета этого яркого ландшафта рассказывают историю минералогического разнообразия. Желтый цвет соответствует богатым железом и магнием глинам, поверх которых находятся белые и синие слои алюминия. Оставшаяся часть местности покрыта темным, сильно эродированным слоем.

Долина Маврт интересует ученых своей геологической сложностью. В древности там протекали реки, поэтому регион включили в список наиболее перспективных мест для посадки марсохода Rosalind Franklin, хотя позже специалисты решили отправить ровер исследовать Равнину Оксия.