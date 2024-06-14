Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инженеры рассказали, как продвигается создание самого мощного телескопа

Архитектурно-инжиниринговая фирма IDOM недавно завершила окончательную экспертизу проекта Гигантского Магелланова телескопа (GMT). По окончании строительства корпус высотой 65 метров станет одним из крупнейших механизированных зданий, когда-либо построенных в мире.

Проект Гигантского Магелланова телескопа (GMT) / © wikipedia

Корпус массой более 5000 тонн сможет совершить полный оборот за четыре минуты. Его оборудуют дверями-ставнями высотой 46 метров, открывающими доступ к 25,4-метровому телескопу для беспрепятственных научных наблюдений.

Умное здание предназначено для контроля рабочей среды телескопа, защищая семь крупнейших в мире зеркал, которые будут отслеживать небесные объекты.

Строительство компонентов GMT, размещенных внутри корпуса, продвигается быстрыми темпами. Например, в прошлом году в Аризоне начали изготавливать седьмое, последнее главное зеркало, а в Иллинойсе стартовало производство конструкции крепления высотой 39 метров.

© Giant Magellan Telescope

Новейшие оптические технологии позволят Гигантскому Магеллановому телескопу похвастаться десятикратным увеличением разрешения по сравнению с автоматической орбитальной обсерваторией «Хаббл».

Телескоп расположится на территории астрономической обсерватории Лас-Кампанас в Чили, на юге пустыни Атакама. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.