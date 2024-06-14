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Настоящий снимок победил на конкурсе изображений, созданных ИИ

В последнее время из-за активного развития генеративного искусственного интеллекта жюри множества конкурсов фотографии присуждали победы изображениям, созданным машинами, а не реальным снимкам. Однако недавно фотографы смогли отыграться.

Снимок фламинго, который попал в тройку победителей, по оценкам жюри, и занял первое место в народном голосовании / © Miles Astray

Майлз Эстри (Miles Astray) специально отправил настоящий, но довольно сюрреалистичный снимок фламинго на конкурс изображений, созданных с помощью ИИ.

Кадр вошел в тройку победителей, по оценкам жюри, и занял первое место в народном голосовании. После того как стала известна правда, работу Майлза дисквалифицировали.

«Я хотел показать, что природа все еще может победить машину и что настоящая работа настоящих творческих людей все еще имеет свои достоинства», — сообщил Эстри изданию PetaPixel.