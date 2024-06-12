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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +299
Посты: 390

Объявлены победители фотоконкурса ООН, посвященного Всемирному дню океанов — 2024

Отдел по вопросам океана и морскому праву Управления по правовым вопросам ООН объявил победителей 11-го ежегодного фотоконкурса. Его проводят в сотрудничестве с DivePhotoGuide, некоммерческой организацией Oceanic Global и другими партнерами.  

Сообщество
# Мировой океан
# ООН
# природа
# фотографии
Победитель в категории «Подводные морские пейзажи» / © Taryn Schulz
Победитель в категории «Подводные морские пейзажи» / © Taryn Schulz
Второе место в категории «Подводные морские пейзажи» / © Daniel Sly 
Второе место в категории «Подводные морские пейзажи» / © Daniel Sly 
Третье место в категории «Подводные морские пейзажи» / © Vanessa Mignon
Третье место в категории «Подводные морские пейзажи» / © Vanessa Mignon
Победитель в категории «Надводные морские пейзажи» / © Michael Sswat
Победитель в категории «Надводные морские пейзажи» / © Michael Sswat
Второе место в категории «Надводные морские пейзажи» / © Emmett Sparling
Второе место в категории «Надводные морские пейзажи» / © Emmett Sparling
Третье место в категории «Надводные морские пейзажи» / © Romeo Bodolai
Третье место в категории «Надводные морские пейзажи» / © Romeo Bodolai
Победитель в категории «Большие и малые подводные существа» / © Mathieu Macias
Победитель в категории «Большие и малые подводные существа» / © Mathieu Macias
Второе место в категории «Большие и малые подводные существа» / ©  George Kuowei Kao
Второе место в категории «Большие и малые подводные существа» / ©  George Kuowei Kao
Третье место в категории «Большие и малые подводные существа» / © Irene Middleton
Третье место в категории «Большие и малые подводные существа» / © Irene Middleton
Победитель в категории «Пробудите новые глубины», посвященной проблемам экологии и загрязнения Мирового океана / © Renae Grinnell Capozzola
Победитель в категории «Пробудите новые глубины», посвященной проблемам экологии и загрязнения Мирового океана / © Renae Grinnell Capozzola
Второе место в категории «Пробудите новые глубины» / © Patrick Webster
Второе место в категории «Пробудите новые глубины» / © Patrick Webster
Третье место в категории «Пробудите новые глубины» / © Sina Ritter
Третье место в категории «Пробудите новые глубины» / © Sina Ritter
Победитель в категории «Малые островные развивающиеся государства». Она посвящена жизни в странах, зависимых в своей хозяйственной деятельности от Мирового океана. На фото — жители Соломоновых островов / © Andrea Marandino
Победитель в категории «Малые островные развивающиеся государства». Она посвящена жизни в странах, зависимых в своей хозяйственной деятельности от Мирового океана. На фото — жители Соломоновых островов / © Andrea Marandino
Второе место в категории «Малые островные развивающиеся государства». На фото — житель Соломоновых островов / © Andrea Marandino
Второе место в категории «Малые островные развивающиеся государства». На фото — житель Соломоновых островов / © Andrea Marandino
Третье место в категории «Малые островные развивающиеся государства». Продовольственная безопасность деревни на снимке зависит от окружающих ее коралловых рифов / © Stuart Chape
Третье место в категории «Малые островные развивающиеся государства». Продовольственная безопасность деревни на снимке зависит от окружающих ее коралловых рифов / © Stuart Chape
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В очередной раз утверждаюсь. Человеческое высокомерие не знает границ!! Эти базы ДАННЫХ, обладают логикой, до которой нам ехать и ехать, а вы судите

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