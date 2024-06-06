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В США согласовали строительство небоскреба «неограниченной высоты»

Городской совет Оклахомы одобрил заявку на изменение высоты здания Legends Tower, спроектированного калифорнийской архитектурной студией AO. Если проект будет претворен в жизнь, небоскреб станет самым высоким в США и пятым по высоте в мире.

Проект Legends Tower / © AO

Решение было принято после того, как в апреле комиссия городского планирования согласовала заявку на «неограниченную» высоту небоскреба, который станет частью застройки Boardwalk в Бриктауне.

Одобрение городского совета Оклахомы открыло путь для изменения высоты башни на 40 метров с 541 до 581. Это сделано для того, чтобы Legends Tower обогнала самое высокое сооружение США – Башню Свободы в Нью-Йорке (ее высота составляет 541 метр).

Начало строительства Legends Tower запланировано на осень 2024 года.