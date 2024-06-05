Фотограф запечатлел схватку ястреба с сипухой

Написание фанфиков может помочь людям, пережившим насилие, справиться с травматическими переживаниями. Исследование, проведенное студентами факультета «Юридическая психология» МГППУ, показало, что люди, пережившие насилие, часто используют свои фанфики для создания эмоционально позитивных концовок, что помогает им справиться с травмой и почувствовать завершенность. Эти выводы могут быть применены в психологии для диагностики психического состояния жертв насилия и разработки интервенционных программ, таких как арт-терапия.