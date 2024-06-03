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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
9 часов назад
Рейтинг: +870
Посты: 1592

Японцы создали электроскутер-трансформер

Стартап Icoma из Японии представил свою первую модель — необычный электроскутер Tatamel Bike, который можно преобразовать в чемодан на колесах.

Сообщество
# технологии
# транспорт
Tatamel Bike / © ICOMA
Tatamel Bike / © ICOMA

Tatamel Bike представляет собой компактный электроскутер со складными колесами и рулем, который при необходимости можно можно превратить из транспортного средства в специальный бокс, а затем отправиться вместе с ним на общественном транспорте.

Tatamel Bike / © ICOMA
Tatamel Bike / © ICOMA

Tatamel Bike развивает скорость до 40 километров в час и способен преодолевать до 30 километров на одной зарядке.

Tatamel Bike / © ICOMA
Tatamel Bike / © ICOMA
© ICOMA  
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Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# лунная база
# технологии
Вчера, 11:19
Андрей

На Ближнем Востоке нашли древнюю форму жизни

Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.

Биология
# Ближний Восток
# жизнь на Земле
# Красное море
# строматолиты
# цианобактерии
Вчера, 16:21
Николай Цыгикало

Заправка на орбите: ключ к новому космосу

Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.

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# Blue Origin
# NASA
# SpaceX
# космос
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31 мая
Александр Березин

Ученые рассчитали водоснабжение для лунной базы на 100 человек

Даже без повторного использования воды человечество может развернуть довольно серьезную базу на южном полюсе Луны, показало новое исследование. Правда, у этого решения будут достаточно серьезные последствия. Более того, наиболее вероятный путь развития лунных баз вообще не обязательно потребует серьезного потребления воды на естественном спутнике Земли.

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Иван Колупаев
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Найдена новая древнейшая галактика, какой она была через 290 миллионов лет после Большого взрываНайдена новая древнейшая галактика, какой она была через 290 миллионов лет после Большого взрыва

Александр Березин
7 часов назад
Виктор, как раз наоборот: точка высадки космического аппарата -- очень маленький объект, который нельзя точно отразить минутами и секундами даже.

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Александр Березин
8 часов назад
Виктор, пара небольших уточнений ICUBE-Q не относится к полезной нагрузке посадочного модуля "Чаньэ-6", о котором речь в новости. Он вообще не

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Василий Мусатов
8 часов назад
Галактике 290 млн. лет. Звездам в ней до 1 млрд. лет. Вот и считай...

Найдена новая древнейшая галактика, какой она была через 290 миллионов лет после Большого взрываНайдена новая древнейшая галактика, какой она была через 290 миллионов лет после Большого взрыва

Виктор Ларионов
9 часов назад
Более подробный перечень ПН: - DORN — прибор для обнаружения радона (изучение перемещения лунной пыли, Франция) - INRRI — аппарат для исследования

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Jora Bayramow
9 часов назад
Поставить точку в этом вопросе не получится. Возможно это большая звезда. Каждый раз, когда её притягивает Чёрная дыра она разрывается на две

Астрономы нашли самую везучую звезду. Она несколько раз пережила встречу с черной дыройАстрономы нашли самую везучую звезду. Она несколько раз пережила встречу с черной дырой

Виктор Ларионов
9 часов назад
Александр, так мы же сейчас не о маленьких объёмах = навигаторе для смартфона ведём речь: «± километр» точность вполне приемлема. + Вас читают дети и

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Александр Березин
9 часов назад
Alexander, считается, что механизм завершения такой: при серьезном оледенении скорость связывания СО2 горными породами сильно падает (химические

Свет оранжевых звезд подошел земным организмам больше солнечногоСвет оранжевых звезд подошел земным организмам больше солнечного

Александр Березин
10 часов назад
Виктор, я запомнил это на уроках географии именно, там говорили, что маленькие объемы тяжело секундами отразить, поэтому такой формат для них тоже

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Дождиков Антон
10 часов назад
Если использовать историческую аналогию, то дозаправка в полете - одна из технологий, связанных с появлением специфических мореходных кораблей

Заправка на орбите: ключ к новому космосуЗаправка на орбите: ключ к новому космосу

Жвжв Вддвв
12 часов назад
Мария, ну вы и курица, хорошо что вы статьи хоть читаете, может быть немного умом обогатитесь

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