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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
41 минута назад
Рейтинг: +384
Посты: 705

Европу наводнили клещи-«монстры», переносящие смертельные заболевания

Крупные и агрессивные клещи Hyalomma lusitanicum изначально обитали в тропическом климате Африки и Юго-Восточной Азии. Однако несколько десятилетий назад они попали в Европу и стали активно распространяться по ее территории.

Сообщество
# Европа
# клещи
Клещ Hyalomma lusitanicum / © Carlos Pradera
Клещ Hyalomma lusitanicum / © Carlos Pradera

Как сообщило британское издание The Sun, кровососущие паразиты Hyalomma lusitanicum в четыре раза крупнее обычных клещей и могут выступать переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%. Вакцины от этого острого инфекционного заболевания для людей или животных не существует.

Hyalomma lusitanicum особенно распространены в Испании и на юге Италии. Появляются сообщения, что их уже обнаружили в Великобритании, Португалии, Мальте, Германии и даже в Швеции, а скоро эти паукообразные достигнут Польши.

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