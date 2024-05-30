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Европу наводнили клещи-«монстры», переносящие смертельные заболевания

Крупные и агрессивные клещи Hyalomma lusitanicum изначально обитали в тропическом климате Африки и Юго-Восточной Азии. Однако несколько десятилетий назад они попали в Европу и стали активно распространяться по ее территории.

Клещ Hyalomma lusitanicum / © Carlos Pradera

Как сообщило британское издание The Sun, кровососущие паразиты Hyalomma lusitanicum в четыре раза крупнее обычных клещей и могут выступать переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%. Вакцины от этого острого инфекционного заболевания для людей или животных не существует.

Hyalomma lusitanicum особенно распространены в Испании и на юге Италии. Появляются сообщения, что их уже обнаружили в Великобритании, Португалии, Мальте, Германии и даже в Швеции, а скоро эти паукообразные достигнут Польши.