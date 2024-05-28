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Инженеры создали модульную среду обитания для будущих лунных поселений

Рендер модуля Момо / © MIT Media Lab

Каждый модуль Момо состоит из алюминиевого каркаса и мембраны из полиэтилена высокой плотности для защиты от радиации. Модули можно настроить для различных функций: например, они могут служить шлюзом, складом или временной средой обитания астронавтов.

В случае нарушения герметичности старый модуль можно легко заменить на новый.

© Mateo Fernandez

Инновационная форма — додекаэдр — обеспечивает модульность и компактность, облегчая быстрое развертывание и сворачивание капсулы. Такое инженерное решение не только упрощает транспортировку модуля, но и обеспечивает простое и надежное его развертывание на поверхности естественного спутника Земли.

Momo предназначен для лунной миссии «Артемида III», запланированной на конец 2026 года или начало 2027-го.

© Cody Paige