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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +171
Посты: 330

Инженеры создали модульную среду обитания для будущих лунных поселений

Сотрудники Массачусетского технологического института представили Момо (Momo) — самосборную конструкцию для жизнедеятельности людей на Луне.

Сообщество
# колонизация Луны
# космос
# Луна
Рендер модуля Момо / © MIT Media Lab
Рендер модуля Момо / © MIT Media Lab

Каждый модуль Момо состоит из алюминиевого каркаса и мембраны из полиэтилена высокой плотности для защиты от радиации. Модули можно настроить для различных функций: например, они могут служить шлюзом, складом или временной средой обитания астронавтов.

В случае нарушения герметичности старый модуль можно легко заменить на новый. 

© Mateo Fernandez  

Инновационная форма — додекаэдр — обеспечивает модульность и компактность, облегчая быстрое развертывание и сворачивание капсулы. Такое инженерное решение не только упрощает транспортировку модуля, но и обеспечивает простое и надежное его развертывание на поверхности естественного спутника Земли.

Momo предназначен для лунной миссии «Артемида III», запланированной на конец 2026 года или начало 2027-го.

© Cody Paige

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# землеподобные планеты
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Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

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