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Первый многоразовый космический челнок Dream Chaser готовят к последним испытаниям перед полетом к МКС

Американская компания Sierra Space доставила свой космоплан Dream Chaser в Космический центр имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде для проведения последних испытаний и окончательной подготовке к дебютному полету челнока на Международную космическую станцию ​​(МКС).

Космический челнок Dream Chaser / © Sierra Space

Космический челнок Dream Chaser состыкованный с грузовым модулем Shooting Star в ближайшее время ожидают тесты на воздействие экстремальных температур, максимально приближенные к тем, которые испытает космоплан во время полета к МКС.

Космический челнок Dream Chaser / © Sierra Space

Если все пойдет по плану, то первый тестовый полет Dream Chaser с Shooting Star должен состоятся в конце 2024 года. Космоплан стартует на новой ракете Vulcan Centaur компании United Launch Alliance со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

© Sierra Space

В рамках испытательного полета Dream Chaser доставит на МКС 3,5 тонн полезной нагрузки. Пробыв на орбите около 45 суток, Dream Chaser вернется на Землю и в автоматическом режиме совершит посадку на аэродроме как обычный самолет.

© Sierra Space