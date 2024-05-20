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Американцы планируют создать «космические склады» для военных

Капсула компании Inversion Space / © Inversion Space

Согласно концепту, американский стартап собирается развернуть многоразовые возвращаемые капсулы с грузами на орбите, чтобы при необходимости доставить их в любую точку Земли в течение часа. В капсулах можно было хранить и доставлять все что угодно: от медикаментов и боевого снаряжения до небольших дронов-разведчиков.

В октябре 2024 года Inversion Space планирует в рамках миссии SpaceX Transporter-12 запустить компактную капсулу, которая в течение нескольких недель будет находиться на околоземной орбите, а затем вернется в атмосферу Земли с помощью бортового ракетного двигателя и, развернув парашюты, мягко приземлится у побережья Калифорнии.