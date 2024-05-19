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Инфографика: тарифная война США против Китая

На этой неделе США объявили о повышении старых тарифов и введении новых на импорт ряда китайский товаров, чтобы «противодействовать несправедливой торговой практике Китая», одновременно наращивая внутреннее производство этих товаров в самих Штатах.

Инфографика, показывающая повышение старых тарифов и введение новых на импорт ряда китайский товаров / © Voronoi

На инфографике показаны новые и действующие тарифные ставки, установленные Соединенными Штатами Америки на различные виды китайского импорта. Данные взяты из пресс-релиза Белого дома от 14 мая 2024 года.

Судя по графику, Вашингтон довольно сильно повысил тарифы на китайские электромобили, а также на импорт полупроводников, литийионных батарей и других деталей для производства аккумуляторов.

Кроме того, рост тарифов затронул товары медицинского назначения, такие как медицинские и хирургические перчатки и некоторые средства индивидуальной защиты, а еще шприцы и иглы, которые ранее не облагали пошлинами.