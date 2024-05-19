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Инфографика: тарифная война США против Китая
На этой неделе США объявили о повышении старых тарифов и введении новых на импорт ряда китайский товаров, чтобы «противодействовать несправедливой торговой практике Китая», одновременно наращивая внутреннее производство этих товаров в самих Штатах.
На инфографике показаны новые и действующие тарифные ставки, установленные Соединенными Штатами Америки на различные виды китайского импорта. Данные взяты из пресс-релиза Белого дома от 14 мая 2024 года.
Судя по графику, Вашингтон довольно сильно повысил тарифы на китайские электромобили, а также на импорт полупроводников, литийионных батарей и других деталей для производства аккумуляторов.
Кроме того, рост тарифов затронул товары медицинского назначения, такие как медицинские и хирургические перчатки и некоторые средства индивидуальной защиты, а еще шприцы и иглы, которые ранее не облагали пошлинами.
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В Британии разрабатывают новое «энергетическое оружие», стоимость выстрела которого обойдется в считаные центы
Не успели утихнуть разговоры об испытании нового британского лазерного оружия, как правительство этой страны выпустило очередной пресс-релиз, в котором рассказало о работе над еще одной установкой против беспилотников. Эксперты считают, что это оружие — альтернатива дорогостоящим ракетам. Стоимость выстрела из него составит чуть больше 10 центов.
Умение пользоваться орудиями труда у морских выдр известно давно, однако реальную пользу для их организма измерить непросто. Американские ученые впервые узнали, какие преимущества дает выдрам такой подход. Особенно это касается самок.
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