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Оператор жил три недели на дереве, чтобы запечатлеть миллионы летучих мышей
Во время съемок нового документального фильма BBC «Млекопитающие» оператор Джош Эйтчисон отправился в национальный парк Касанка в Замбии и жил три недели на дереве, чтобы снять на видео миграцию 10 миллионов пальмовых, или соломенноцветных, крыланов.
В результате Эйтчисон удалось получить уникальные кадры, которые иллюстрируют ежегодное скопление пальмовых крыланов со всей экваториальной Африки.
С октября по декабрь каждого года примерно 10 миллионов этих млекопитающих из семейства крылановых собираются в вечнозеленом лесу в национальном парке Касанка в Замбии. Прибывая со всей Африки, летучие мыши преодолевают тысячи километров к этой пресноводной среде обитания, наполненной фруктами, ягодами и цветами.
В Британии разрабатывают новое «энергетическое оружие», стоимость выстрела которого обойдется в считаные центы
Не успели утихнуть разговоры об испытании нового британского лазерного оружия, как правительство этой страны выпустило очередной пресс-релиз, в котором рассказало о работе над еще одной установкой против беспилотников. Эксперты считают, что это оружие — альтернатива дорогостоящим ракетам. Стоимость выстрела из него составит чуть больше 10 центов.
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Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
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