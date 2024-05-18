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Олег Гончар
Олег Гончар
5 минут назад
Рейтинг: +570
Посты: 1464

Оператор жил три недели на дереве, чтобы запечатлеть миллионы летучих мышей

Во время съемок нового документального фильма BBC «Млекопитающие» оператор Джош Эйтчисон отправился в национальный парк Касанка в Замбии и жил три недели на дереве, чтобы снять на видео миграцию 10 миллионов пальмовых, или соломенноцветных, крыланов.

Сообщество
# животные
# природа
Пальмовые крыланы / © BBC Earth
Пальмовые крыланы / © BBC Earth

В результате Эйтчисон удалось получить уникальные кадры, которые иллюстрируют  ежегодное скопление пальмовых крыланов со всей экваториальной Африки.

© BBC Earth

С октября по декабрь каждого года примерно 10 миллионов этих млекопитающих из семейства крылановых собираются в вечнозеленом лесу в национальном парке Касанка в Замбии. Прибывая со всей Африки, летучие мыши преодолевают тысячи километров к этой пресноводной среде обитания, наполненной фруктами, ягодами и цветами.

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Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
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Иван Колупаев
2 часа назад
Lion, а ничего что название у горы армянское и означает "место Бога"? Турецкое название тоже есть Агрыда́г или Агры-Даг в переводе Кривая гора - место

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Николай Ц.
2 часа назад
Дмитрий, ни насколько. Ядро Земли не принимает на себя никакой удар. Солнечный ветер не влияет на ядро и генерацию магнитного поля в нём.

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Roman Markin
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Александр, ну не турецкая же. Смешно. Ну находится на территории Турции. Временно.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Дмитрий Глебов
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Александр Сивак
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Действительно ли гора Арарат армянская?

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